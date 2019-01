Congresso PD, Zingaretti decolla con oltre il 90% a Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Si è aperto oggi il percorso congressuale del PD anche in provincia dell’Aquila con la celebrazione del primo congresso di Circolo a Luco dei Marsi.

La partecipata discussione, coordinata dal Segretario di Circolo Emanuele Zuffranieri e dal Presidente Pino Venditti, si è concentrata sulle prossime elezioni regionali e sul convinto appoggio che il PD offrirà alla candidatura di Giovanni Legnini per la Presidenza della Regione; in campo anche Valentina Angelucci per il Consiglio Regionale: candidata nella lista per il PD, è una giovane medico specializzanda in Nefrologia ed è Assessore della Giunta di Marivera De Rosa a Luco dei Marsi.

Quanto alla votazione per le mozioni relative al congresso nazionale, dopo l’illustrazione delle mozioni da parte di Michele Fina (Zingaretti) e da Antonio Minucci (Martina), le votazioni hanno visto un risultato del 90,76% dei consensi per Zingaretti, il 6,15% per Martina e il 3,07% per Giachetti.

Nei prossimi giorni si terrà il resto dei congressi nel territorio provinciale che si concluderanno il 23 gennaio.