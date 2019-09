Torna al Teatro Talia di Tagliacozzo il congresso magico del centro Italia, sabato gran galà

Tagliacozzo. Torna al Teatro Talia di Tagliacozzo il congresso magico del centro Italia. Da oggi a domenica i maghi di tutto lo Stivale arriveranno nella cittadina marsicana per confrontarsi e preparare degli spettacoli che lasceranno tutti a bocca aperta.

Sabato dalle 20.30 David Dee si cimenterà per la prima volta in una storica evasione in omaggio al mitico Harry Houdini. David emergerà da un bidone metallico colmo d’acqua con una variante originale creata in esclusiva mondiale per il congresso. La spettacolare esibizione sarà il prologo del Gran Gala di Magia che si svolgerà al Talia con famosi illusionisti internazionali provenienti da Francia,Spagna,Italia, San Marino, Olanda e Inghilterra.