Confetti rossi in casa Tinarelli per la laurea in Lingue della giovanissima Gaia

Avezzano. Si laurea in casa con tailleur e corona d’alloro. In questi giorni di emergenza coronavirus fortunatamente arrivano anche buone notizie nella Marsica. Proprio questa mattina si è laureata nella sua abitazione di Avezzano Gaia Tinarelli.

La giovanissima, che ha frequentato la facoltà di Lettere all’università La Sapienza di Roma, ha discusso via Skype la tesi tutta incentrata su fede e spirito borghese “The further adventures serious reflections di Robinson Crusoe”. Non è mancata un pò di emozione per Gaia che, circondata dall’affetto di tutta la famiglia, ha conquistato con gioia la sua laurea in Lingue, culture, letterature e traduzioni.