Confetti rossi a Sante Marie per la laurea della giovanissima Monica Lattanzi

Sante Marie. Confetti rossi casa Lattanzi per la laurea di Monica. La giovane studentessa del corso di laurea triennale in Ingegneria energetica della facoltà di Ingegneria dell’università degli studi di Roma Tor vergata ha discusso ieri la sua tesi.

Monica Lattanzi ha incentrato il suo lavoro nella “Realizzazione e validazione di un software in ambiente Labview per il calcolo della conduttività termica”. Soddisfatti per l’esposizione e per il risultato ottenuto papà Pietro, mamma Cinzia e la sorella Michela. La neo dottoressa ha già iniziato a seguire le lezioni per conseguire la laurea magistrale in Ingegneria energetica.