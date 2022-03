Confesercenti Immagine e Benessere, corso di formazione sull’invecchiamento cutaneo

Avezzano. Confesercenti Immagine e Benessere Abruzzo, organizza per Domenica 20 Marzo 2022, una interessante giornata formativa, riservata al mondo dell’estetica, in particolare alle titolari d’azienda, alle dipendenti e collaboratrici, oltreché alle allieve del terzo anno delle scuole professionali.

Arianna Pulsoni, Responsabile del Settore Estatica per Confesercenti Abruzzo: “in linea con quanto promesso in occasione della costituzione del Direttivo di Immagine e Benessere, che mi onoro di presiedere, superata la fase più acuta della pandemia, siamo a proporre momenti formativi e qualificanti per la nostra categoria. Il primo evento,si terrà ad Avezzano, e per le colleghe estetiste, sarà totalmente gratuito.

Si tratta di una conferenza totalmente incentrata sulle cause dell’invecchiamento cutaneo in compagnia del dottor Capparè, specialista in medicina estetica e dermatologia. L’azienda che ci accompagna in questo percorso formativo, nel pomeriggio realizzerà una prova pratica di presentazione. Un primo incontro, al quale ne seguiranno altri in tutto l’Abruzzo, un modo per ripartire e riprendere a frequentarci tra colleghe, in corsi di formazione stimolanti e propositivi, e mettere fine ad un periodo così difficile”.