Confesercenti Avezzano organizza un corso per diventare agente e rappresentante di commercio

Avezzano. E’ in procinto di iniziare, presso la Sede della Confesercenti ad Avezzano, un corso per ottenere l’abilitazione all’iscrizione, presso la Camera di Commercio, come agente e rappresentante di commercio, valido per tutti i settori merceologici. E’ un corso “abilitante” riconosciuto dalla Regione Abruzzo, valido su tutto il territorio nazionale, rivolto a chi desidera intraprendere l’attività di Agente e Rappresentante di Commercio e non è in possesso del requisito di formazione o professionale.

Sono ancora disponibili alcuni posti. Il programma toccherà tutti gli aspetti più importanti e fondamentali per intraprendere la professione, dal diritto commerciale, alla disciplina legislativa e contrattuale, dalla comunicazione alle tecniche di vendita.

Ecco un breve estratto degli argomenti trattati:

– il Procacciatore;

– il Mediatore d’affari;

– Enasarco;

– l’Agente come strumento consapevole del Sistema di Mercato;

– Area fiscale: adempimenti IVA per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio;

– Area Comunicazione: comunicazione verbale e non verbale, l’approccio con il cliente, le obiezioni;

– Area tecnico-organizzativa della Vendita: la scheda cliente, l’analisi delle vendite, elaborazione dati interni;

e molto altro.

La durata del corso è di 100 ore, per info e prenotazioni potete contattare il numero 0863.22946, oppure inviare una mail all’indirizzo: avezzano@confesercentiabruzzo.it