Confermata soppressione sede Bper Ovindoli ma non ci saranno licenziamenti

L’Aquila. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Silone, all’Aquila, il responsabile dell’Area Centro-Est di Bper, Giuseppe Marco Litta. Un incontro che segue la forte preoccupazione espressa dal presidente Marsilio per l’annunciata chiusura di alcune filiali e il ridimensionamento di alcuni uffici Bper.

“Nel corso dell’incontro il dottor Litta ha smentito la chiusura della sede centrale di Lanciano, che invece conserva l’organico e la propria funzione compreso il centro per le imprese che di recente è stato potenziato. Sono state confermate le altre due sedi: quella storica, ex Carispaq, sul corso a L’Aquila e quella di Pescara.

Bper mantiene in Abruzzo il contact center nazionale che a Chieti impiega 58 dipendenti. Purtroppo la riorganizzazione prevede la chiusura di una dozzina di filiali.

Su questa decisione ho chiesto ai vertici dell’istituto di credito di fare ulteriori approfondimenti, di verificare fino in fondo se esistono possibilità di salvarne qualcuna. Il dottor Litta ha fatto presente che questi due anni di pandemia hanno dato una forte accelerazione all’utilizzo dell’internet banking anche da parte di clienti che prima avevano le filiali fisiche come punto di riferimento e ciò ha portato all’accorpamento di quelle poco frequentate con quelle dei paesi vicini. Nonostante ciò è stato ampiamente ribadito che questa contrazione non comporterà diminuzione di personale. I livelli attuali verranno confermati e non si perderà un posto di lavoro”.