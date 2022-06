Conferito il titolo di Città a San Benedetto dei Marsi

SAN BENEDETTO DEI MARSI – In un clima di grande partecipazione popolare ed istituzionale si sono svolte le celebrazioni per il conferimento del titolo di “Città” al comune di San Benedetto dei Marsi. Emozione per il sindaco Avv. Quirino D’Orazio, che si è visto circondato da molti sindaci del territorio abruzzese e marsicano per questo importante evento. Si è iniziato con la consegna della costituzione repubblicana ai diciottenni e poi al via la manifestazione che dapprima ha visto protagonista la teca ufficiale scortata dalla Polizia Locale di San Benedetto svelata dal Sindaco il quale ha dato lettura tra l’emozione generale anche degli altri componenti dell’amministrazione delle motivazioni di conferimento. Una intensa ricerca storica curata dal prof. Francesco Belmaggio autore di libri di araldica provinciale, ha consentito alla Soprintendenza L’Aquila Teramo di esprimere parere favorevole in base alle documentazioni storiche ricostruite con dovizia di particolari.

A fare gli onori di casa è stato il Sindaco Quirino D’Orazio, affiancato dal Presidente del Consiglio comunale di San Benedetto dei Marsi, Attilio Rossi. Sono intervenuti: Nazario Pagano, Senatore della Repubblica Italiana; Emanuele Imprudente, Vice Presidente della Regione Abruzzo; Monsignor Giovanni Massaro, Vescovo della diocesi dei Marsi; Daniele D’Amario, Assessore al turismo della Regione Abruzzo; Angelo Caruso, Presidente della Provincia dell’Aquila; Il vice Prefetto della Provincia dell’Aquila; Cristina Collettini, Soprintendente delle Province dell’Aquila e Teramo; Antonella Lopardi della Soprintendenza stessa, poi Gianguido D’Alberto, Sindaco di Teramo e Presidente dell’ANCI Abruzzo; e lo storico Francesco Belmaggio.

Durante l’evento è stata poi conferita la cittadinanza onoraria a Gianni Letta, giornalista e politico, e a Marco Fracassi, Presidente di Confindustria Abruzzo. Letta nella sua allocuzione di rito ha spaziato tra storia, cultura e sentimenti dell’Abruzzo, e facendosi apprezzare particolamente per aver saputo esporre con sinteticità ma con intensità alti contenuti di spessore istituzionale e civico.

Anche il presidente di Confindustria Abruzzo ha tracciato un interessante quadro relativo al settore imprenditoriale in Abruzzo correlato con le potenzialità del territorio da spronare ulteriormente.

Molto significativo è stato anche il momento della cerimonia di bollatura dell’annullo filatelico con la presentazione delle cartoline dedicate, a cura di Fabio Gregori, Responsabile nazionale filatelia di Poste Italiane. Di grande spessore ed ovazioni sono state tributate durante la proiezione del video spot promozionale dedicato alla città a cura dell’editore Paolo de Siena.

Lo stesso editore, owner di Tesori d’Abruzzo, ha spiegato in dettaglio le fasi di realizzazione del video che tra musiche ed inquadramenti mozzafiato ha incantato il pubblico tanto che si è resa necessaria una visione doppia del promo.

Lavoriamo per esaltare la terra d’Abruzzo, i nostri tesori, ha spiegato l’editore, ringraziando tutti gli intervenuti e quanti a vario titolo e ruolo hanno collaborato per l’ottimale riuscita dell’organizzazione curata da Tesori d’Abruzzo.

E’ stata registrata anche la partecipazione dei Consiglieri della Regione Abruzzo Simone Angelosante, Mario Quaglieri e Giorgio Fedele, oltre che dei Sindaci della Marsica. I momenti istituzionali sono stati intervallati da letture di brani inerenti alla Città di San Benedetto dei Marsi e da intermezzi lirici del Soprano Chiara Tarquini. Particolarmente apprezzata anche la conduzione curata dal giornalista Daniele Imperiale, Consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. L’evento è stato organizzato dal Comune di San Benedetto dei Marsi e curato da De Siena Editore con la segreteria organizzativa di Ugo D’Elia.