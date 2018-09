Confcommercio Avezzano, successo di partecipazioni per Ritorno al futuro: competenze per competere

Avezzano. Si è concluso lo scorso lunedì 24 settembre il percorso formativo “Ritorno al futuro: Competenze per competere”, organizzato ad Avezzano dal Gruppo Terziario Donna Confcommercio L’Aquila e facilitato da Fabrizio Lucci, Business Coach PCC. L’iniziativa ha visto la partecipazione di un numeroso gruppo di imprenditrici provenienti da tutta la provincia di L’Aquila, attente all’innovazione della proposta metodologica.

L’attività si è concentrata sullo sviluppo di caratteristiche individuali utili nelle decisioni manageriali ed allo sviluppo dei business, approfondendo alcuni aspetti inerenti l’ambiguità dei mercati e la trasformazione dei comportamenti d’acquisto. In questo modo si è inteso potenziare la lungimiranza strategica e la capacità di immaginare scenari prospettici.

La scoperta di approcci e metodi ha accompagnato tutti i partecipanti in ogni incontro. Il valore della competenza ha ispirato esercitazioni e giochi d’aula. Lo studio del cambiamento e della flessibilità ha aperto traiettorie di riflessione ed evoluzione. La provocazione alla creatività ed all’innovazione ha spinto i partecipanti verso nuove forme di progettazione.

“L’esito è stato un rafforzamento della cultura della collaborazione, della fiducia reciproca e del valore della interdipendenza per affrontare con successo la competizione che sarà. In realtà, l’impatto del progetto va ben oltre la dimensione individuale e di gruppo in quanto gli apprendimenti sono stati utilizzati per lo sviluppo di progetti che, nel prossimo futuro, avranno ricadute sul territorio” ha dichiarato Gabriella dell’Olio, presidente del Gruppo.