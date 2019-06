Confcommercio Avezzano, rinnovati i vertici. Giuliano Montaldi è il nuovo presidente

Avezzano. E’ Giuliano Montaldi il nuovo Presidente dell’ASCOM Territoriale di Avezzano, eletto nel corso dell’Assemblea svoltasi presso la sede di Confcommercio di Avezzano. Un volto conosciuto sul territorio non solo per i tanti anni di attività come titolare della omonima Montaldi Gioielli ma anche per l’importante ruolo di Vice Presidente della Cooperativa di Garanzia ASCOMFIDI- Imprese.

Eletto anche il Consiglio Direttivo, un gruppo coeso ed entusiasta costituito da: Cipollone Antonio, Degni Domenico, Dell’Olio Gabriella, Di Domenico Gabriella, Donatelli Roberto, Evandro Giovanni, Fasciani Alessia, Giancarli Domenica, Palladoro Michela, Perrone Gianfranco, Salvati Raffaele, Savella Riccardo, Verna Paolo, Zauri Gianluigi. “Ringrazio tutti per la fiducia riposta nella mia persona ed in particolare il Presidente regionale, Roberto Donatelli per gli anni dedicati alla territoriale marsicana,” ha affermato Giuliano Montaldi, “lavoreremo fin da subito per elaborare proposte volte a migliorare la vivibilità di Avezzano a fare gruppo per portare all’attenzione del Commissario Passerotti, le problematiche che colpiscono la nostra città, non tralasciando i centri limitrofi.”