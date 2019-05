La Confcommercio Avezzano scrive a Presutti: rivedere tassazione imprese, danno per l’intero territorio

Avezzano. La Confcommercio scrive una lettera al neo vicesindaco di Avezzano, Crescenzo Presutti, nella quale chiede un incontro per rivedere la pesante tassazione che riguarda le imprese e discutere sugli argomenti posti nell’ultimo anno all’amministrazione comunale.

“Gentile vicesindaco”, scrive il presidente di Confcommercio Imprese Roberto Donatelli, “la presente per augurarLe i più cordiali e sinceri auguri di un proficuo e produttivo lavoro anche per la nuova carica di assessore alle Attività Produttive della nostra città”.

“Il mondo produttivo”, precisa Donatelli, “che in qualità di presidente di Confcommercio–Imprese per l‘Italia Regionale rappresento con orgoglio, è sempre stato disponibile alla concertazione con l‘Amministrazione per disegnare lo sviluppo del nostro territorio ed uscire da questa difficile congiuntura economica che ha costretto alla chiusura numerose attività storiche portando, ad una vera e propria desertificazione commerciale”.

“Come ben noto”, spiega Donatelli, “la maggioranza delle attività presenti nella nostra città sono piccole imprese spesso a conduzione famigliare che rivestono un ruolo molto importante nel nostro tessuto sociale in quanto, contribuiscono a creare nuovi posti di lavoro e consentono, di avere una città viva per i cittadini e consumatori che la frequentano”.

“Pertanto vicesindaco”, prosegue, “vista la situazione di chiara difficoltà dovuta a varie motivazioni, crediamo sia indispensabile agevolare lo svolgimento di queste attività affinchè, non si vedano costrette a chiudere evitando così che si venga a creare un danno per l‘intero territorio cittadino”.

“La nostra associazione chiede di ripensare alla tassazione che colpisce le aziende per dare un segnale di vicinanza agli esercenti che operano nel territorio comunale per questo”, conclude, “chiediamo un incontro per discutere del complessivo e oneroso carico tributario di competenza locale, (Tari-Tasi- Addizionale Irpef e vari balzelli) a spese delle imprese, come già avvenuto in altri comuni e di altri problemi che in questi ultimi mesi molto spesso, abbiamo messo sul tavolo: piano regolatore, piano commerciale, spostamento del mercato ambulante, piano traffico e sosta di cortesia”.