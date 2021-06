Confartigianato: webinar per adeguamento privacy

Avezzano. Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679-Gdpr in materia di Privacy, recepito dal D.Lgs. 10 Agosto 2018 n.101, vigente dal 19/09/2018. Le aziende dovranno, dunque, affrontare il tema della conformità alla nuova normativa in una prospettiva nazionale ed internazionale, esponendosi altrimenti al rischio di sanzioni molto elevate.

Confartigianato presenterà il 15 giugno dalle 16:30 in diretta web le nuove linee guida per le micro e le piccole imprese per una corretta applicazione dell’attuale normativa in materia di privacy. Nel corso del Convegno, con gli interventi della Prof.ssa Cerrina Feroni (Vice Presidente del Garante Privacy) e il Col. Menegazzo (Comandante Gruppo Privacy Guardia di Finanza) sarà affrontato anche il tema dei rischi derivanti dalle frodi tecnologiche e verranno date indicazioni alle imprese su come essere

preparate al meglio in caso di ispezioni e controlli.

Le credenziali di accesso al wbinar possono essere richieste contattando gli uffici di Confartigianato imprese Avezzano ai numeri: 0863/413713 – 26282, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.3.

Inoltre Confartiginato imprese mette a disposizione delle micro e piccole imprese un servizio di supporto e assistenza tecnica per adeguarsi all’attuale normativa in materia di privacy.

Per informazione chiedere inoltre alla all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]