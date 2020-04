Confartigianato: videoforum gratuito su dpi per imprese settore benessere

Avezzano. “In vista della prossima ripresa delle attività del settore benessere e della previsione dell’obbligo di adozione di misure atte al contenimento del virus” esordisce Confartigianato Imprese Avezzano in una nota stampa” si comunica che sarà possibile partecipare gratuitamente ad un Videoforum dedicato ai Dispositivi di Protezione Individuale: in particolare ai dispositivi di protezione delle vie aeree e al loro corretto utilizzo e funzionamento, sia per i settori dell’acconciatura sia dell’estetica.

L’evento è organizzato dal sistema Confartigianato Bari-Brindisi in collaborazione con AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza). L’iscrizione al Videoforum “emergenza Coronavirus – dpi nel settore del benessere” che si svolgerà lunedi 27 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.00, è gratuita per tutte le imprese del settore, previa richiesta di registrazione al seguente modulo https://bit.ly/2S5rVjZ

Dopo la registrazione si riceverà una email di conferma con un link per accedere al Videoforum.

Confartigianato Imprese Avezzano è sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito alle misure che le attività sono tenute ad adottare, restando al fianco delle imprese al fine di offrire linee guida che permettano alle stesse di lavorare in totale sicurezza e alla clientela di beneficiare serenamente dei servizi ricevuti.

Per ogni informazione è possibile contattare gli uffici ai numeri 0863/413713-26282, al numero whatsapp 370/3455727, oppure scrivendo a [email protected]