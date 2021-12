Confartigianato, seminari di approfondimento gratuiti per le imprese associate

Avezzano Confartigianato Imprese Avezzano comunica l’avvio di un percorso di approfondimento dedicato ad aspetti tecnico-normativi per il settore impianti, attraverso un ciclo di Seminari On line.

Il Primo:

Lunedì 13 dicembre alle 15

“Illustrazione delle operazioni di refarming delle frequenze” incentrato sull’intervento della Dott.ssa Eva Spina (Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione DGTCSI-ISCTI).

L’EVENTO È GRATUITO ALLE IMPRESE ASSOCIATE A CONFARTIGIANATO

Per partecipare è sufficiente contattare i nostri uffici ai numeri 0863413713 – 086326282 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Il Seminario si svolgerà sulla piattaforma Cisco Webex

Il Secondo:

IMPIANTI ELETTRICI

Venerdì 17 dicembre 2021 ore 14:00 – 15:30

Il seminario sarà incentrato sulla nuova edizione della norma CEI 64-08“Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua”, in vigore dal 1 dicembre, che costituisce il riferimento normativo CEI per eseguire impianti elettrici a regola d’arte.

L’evento sarà organizzato in 2 sessioni: la sessione informativa generale sopracitata ed una sessione riservata a coloro che hanno sottoscritto la convenzione CONFARTIGIANATO – CEI, prevista per il medesimo giorno dalle ore 15:30 alle ore 17:00, in cui verranno svolti approfondimenti sulla “Variante Fuoco” e sul capitolo dedicato alla gestione dell’energia ed efficienza energetica degli impianti elettrici.

Tra i vantaggi ottenuti per i soci vi sono, oltre al disporre delle Selezioni S016 (“Raccolta di norme fondamentali per impianti elettrici”) e S028 (“Impianti tecnologici per edifici: cablaggio, impianti TV, automazione, allarme”), anche due webinar di approfondimento dedicati esclusivamente agli aderenti alla Convenzione (questo il primo), due volumi divulgativi focalizzati sull’applicazione pratica delle norme tecniche di particolare interesse per gli artigiani e professionisti del settore, un software per la compilazione della Dichiarazione di Conformità secondo il D.M. 37/08, quattro pubblicazioni trimestrali orientate allo sviluppo di soluzioni impiantistiche concrete e alle problematiche di volta in volta segnalate dagli abbonati, una agevolazione per un corso di formazione CEI, rispetto al prezzo a catalogo.

Per la sottoscrizione della convenzione è possibile fare riferimento agli Uffici di Confartigianato

Per partecipare è sufficiente contattare i nostri uffici ai numeri 0863413713 – 086326282 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]

I Seminari si svolgeranno sulla piattaforma Cisco Webex.