Confartigianato Odontotecnici: webinar gratuito sul nuovo regolamento europeo

Avezzano. Al via un webinar gratuito organizzato da Confartigianato Odontotecnici Abruzzo per informare la categoria in questione sul nuovo Regolamento europeo che a partire dal 26 maggio entrerà in vigore sostituendo, dopo oltre 25 anni, le direttive europee finora vigenti in materia di “dispositivi medici su misura-Sorveglianza post vendita e vigilanza.

La nuova norma, finalizzata alla salvaguardia della sicurezza del paziente, introduce degli obblighi più chiari e severi per i fabbricanti sul piano del controllo della qualità, delle prestazioni e della sicurezza dei dispositivi. Il Regolamento infatti dedica particolare attenzione alla tematica della tracciabilità, definendo in modo chiaro i compiti degli operatori economici coinvolti nella catena di fornitura dei DM, i quali saranno chiamati ad adempiere nuovi obblighi e ad assumersi specifiche responsabilità, come ad es. la sorveglianza post marketing e la vigilanza.

Confartigianato Odontotecnici ha dunque organizzato un webinar informativo totalmente gratuito per fornire alle imprese tutte le indicazioni utili e le modalità operative per una corretta applicazione della norma stessa. Nel corso del Webinar sarà possibile intervenire e porre domande all’ingegner Ettore Emiliani sul Regolamento e sulle Linee Guida.

Il corso si terrà da lunedì 3 Maggio 2021 dalle ore 14.45 e sarà accessibile in via streaming per tutti gli interessati. Per iscriversi e partecipare alla videoconferenza, è necessaria la prenotazione compilando il form al seguente link : https://bit.ly/3aR8pkq Una volta compilato il form, verrà inviato per email il link per accedere al webinar.

Per ogni altra informazione è possibile contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Avezzano ai numeri 0863/413713-26282, oppure scrivendo a [email protected] dal lunedi al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 18.30.