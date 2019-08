Confartigianato Avezzano piange Ulderico Di Meo, storico presidente Ancos e uomo simbolo dell’impegno sociale

Avezzano. Si è spento all’età di 90 anni Ulderico Di Meo, storico presidente dell’Ancos di Confartigianato provincia dell’Aquila e uomo simbolo dell’impegno sociale.

Figura di spicco dell’Anap, per cui ha ricoperto i ruoli di presidente regionale e consigliere nazionale. I funerali si sono celebrati ieri, giovedì 16 agosto, all’interno della chiesa di San Giovanni ad Avezzano.

“È difficile trovare le parole per spiegare cosa Ulderico abbia rappresentato per le vecchie e le nuove generazioni”, affermano dalla Confartigianato di Avezzano, “ai giovani ha sempre raccontato ciò che ha vissuto in prima persona durante una vita complessa ma ricca di soddisfazioni e passione. Il suo amore infinito per la storia, narrata con trasporto e sentimento al fine di tenere viva la memoria, ha sempre ammaliato i suoi interlocutori. Uomo colto, arguto, disponibile, capace di raccontare aneddoti e pillole di saggezza in qualsiasi momento. Fra i tuoi insegnamenti, quello che più abbiamo fatto nostro e che ci guiderà nell’imminente futuro è che nella vita si deve sempre lottare e che no, non ci si può mai arrendere.

Tu eri il presidente, tu eri la cultura, la storia. Ci mancherà sentirti arrivare e salutarci con quel brio che tanto ti contraddistingueva, oppure andar via e dire “hasta manana por la manana!” Ci mancherà sentirti parlare delle tue api, delle tue camminate in montagna, delle tue cadute dalla bicicletta e della velocità di guarigione delle tue ferite.

Grazie per la tua grande umanità”.