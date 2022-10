Confagricoltura chiede chiarimenti su finanziamento impianto irriguo Fucino: si lotta con la burocrazia

L’Aquila. “Aspettiamo fiduciosi domani nella terza commissione delucidazioni in merito alle dichiarazioni dell’assessore”. Così il presidente di Confagricoltura Abruzzo, Fabrizio Lobene, sul finanziamento di 65 milioni di euro per il progetto di nuovo impianto irriguo del Fucino annunciato dal vice presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura e al Ciclo idrico intregrato, Emanuele Imprudente.

“È stato richiesto un importo maggiore in previsione dei rincari sui prezzi che ci sono stati negli ultimi due anni”, commenta il commissario del Consorzio di bonifica Liri Garigliano, Danilo Tarquini, “anche noi come consorzio di bonifica abbiamo speso ad oggi un milione e mezzo di euro tra costi energetici e carburate, superando di tre volte il budget degli anni passati. Attendiamo ulteriori sviluppi su questo finanziamento, a breve inizieranno le attività di sondaggio; soltanto ora, per suggerimento del consorzio, decisione presa in Consulta con tutte le associazioni di categoria”.

Infine, il direttore generale dell’Agenzia regionale per le Attività produttive (Arap), Antonio Morgante, in rappresentanza dell’ente participato della Regione Abruzzo a cui è stato attribuito l’incarico di progettazione: “Abbiamo preso l’incarico di questo progetto ad aprile 2022, la data di consegna è prevista per dicembre 2023, la Regione sta facendo molto per sburocratizzare le pratiche dei permessi ambientali, ad oggi abbiamo effettuato studi preliminari”.

