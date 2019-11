Condividiamo, il Vino di Sup di Avezzano e l’associazione aquilana Viva insieme per sostenere le pazienti oncologiche

Avezzano. Una serata ad Avezzano per sostenere le pazienti oncologiche. Si chiama “Condividiamo”, l’evento benefico in programma venerdì, al ristorante “Il Vino di Sup” di Avezzano, in collaborazione con l’associazione “Viva!” volta a sostenere l’oncologia.

“Viva!” è nata all’Aquila da meno di un anno grazie all’iniziativa dell’oncologa Tina Sindoni e l’anestesista Maria Rosaria Autore, e ha come obiettivo quello di affiancare gratuitamente il percorso delle pazienti oncologiche attraverso la medicina estetica, l’estetica professionale, la dermopigmentazione e la cura dei capelli.

Nella serata di venerdì, a partire dalle 20.30, sarà pertanto possibile contribuire alla mission di “Viva!” partecipando ad una cena all’insegna del buon cibo e della buona musica.

Parte del ricavato della serata, infatti, verrà devoluto all’associazione, già attiva sul territorio aquilano con richieste di contatto giornaliere. Sarà possibile sostenere l’attività dell’associazione sia attraverso la cena, prenotando al numero 3914356227, che nel dopo cena, con un piccolo contributo sui cocktail.

Potersi prendere cura di sé in un momento tanto difficile come quello della lotta al cancro vuol dire non solo tornare ad amarsi, ma anche affrontare la malattia con uno stimolo in più e la consapevolezza di non sapersi sole.