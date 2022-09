Concorso “Teatro in cerca d’Autore”, sabato la premiazione ad Avezzano

Sabato 1 ottobre alle ore 17.30 nella sala conferenze Irti (ex Montessori) di Avezzano ci sarà la cerimonia di premiazione della IV edizione del concorso “Teatro in cerca d’Autore”.

Nato dalla collaborazione tra l’officina letteraria Ponte di carta e l’associazione teatrale Teatranti tra Tanti, in questi anni ha raccolto centinaia di opere inedite provenienti da ogni parte d’Italia; il vincitore assoluto vedrà il suo testo inserito nel cartellone della stagione di prosa off al castello Orsini, ma durante l’evento verranno consegnati altri premi importanti: il premio originalità, critica letteraria, critica cinematografica e giuria giovani. Inoltre per questa edizione gli ideatori del concorso e la giuria (formata da Roberta Di Pascasio, Alessandro Martorelli, Antonio Pellegrini, Stefania Evandro, Edoardo Siravo, Luca Avallone) hanno deciso di coinvolgere anche le scuole, considerando il teatro formativo per i ragazzi, uno strumento prezioso per stimolare l’immaginazione, la socializzazione, la condivisione. Verrà premiata la classe 4A dell’Istituto Comprensivo Statale Mazzini Fermi che l’anno scorso ha partecipato al laboratorio di scrittura e teatro organizzato da Gabriele Ciaccia, creando personaggi di grande originalità e creatività. Appuntamento a sabato per conoscere tutti i vincitori.