Concorso “Invento una banconota”: premiati a Roma alcuni alunni della Mazzini-Fermi

Avezzano. Si è svolta il 6 dicembre, presso palazzo Koch, centro Guido Carli, sede centrale della Banca d’Italia a Roma, la cerimonia di premiazione delle tre scuole vincitrici del premio “Invento una banconota” 2021.

Fra i tre finalisti L’Istituto comprensivo Mazzini-Fermi di Avezzano, con grande soddisfazione delle docenti Emma Francesconi e Anna Paola Sisi e dei bambini partecipanti che, causa misure cautelative anti-Covid, hanno dovuto rappresentare tutto il gruppo classe: Basile Leonardo, Di Ninno Greta, Cipriani Alessandra, Innocenzi Daniele, Farda Giulia.

Gli alunni hanno esposto e spiegato con determinazione, sicurezza, proprietà di linguaggio e impegno lodevole tutto il percorso portato avanti per la partecipazione al concorso, facendo vivere a tutti i presenti un momento di grande emozione.

“È stata un’esperienza davvero positiva” -commenta il dirigente scolastico, Fabiana Iacovitti- “gli alunni hanno potuto relazionarsi con il cuore pulsante del mondo dell’economia italiana e non lo hanno fatto come spettatori, ma come protagonisti, dando un messaggio di umanità e di speranza nella costruzione di valori positivi agli adulti che, per loro, rappresentano il livello decisionale e organizzativo”.

Il tema dell’ottava edizione del Premio è stato “Economia e società: gli insegnamenti della pandemia”. Specificatamente, la scuola primaria “G.Mazzini” ha sviluppato un bozzetto sul tema: Mascherine, ma non è carnevale.

Francesco Nicolò, Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio della Banca d’Italia, ha aperto la cerimonia ricordando l’elevata partecipazione a questa ottava edizione, con 763 classi, di cui 8 appartenenti a scuole italiane all’estero, che hanno coinvolto circa 20 mila studenti. Sono intervenuti durante la cerimonia Piero Cipollone, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, Magda Bianco, Presidente della giuria e Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia e, in collegamento da Washington D.C., Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e professore di economia e contabilità presso la George Washington University School of Business.

Complimenti vivissimi agli alunni: Basile Leonardo, Basso Ilaria, Biocca Alessandro, Chiuchiarelli Emi, Cipriani Alessandra, Compagno Alberto, Di Battista Francesco, Di Francesco Maura, Di Giacomo Tommaso, Di Ninno Greta, Di Paolo Samuele Enzo, Farda Giulia, Gabrieli Aurora, Gatti Tommaso, Husu Amanda, Innocenzi Daniele, Mancini Mariarita, Marchionni Ivan, Neri Marika, Novelli Dalila, Panella Ilenia, Piacentini Matilde, Shabani Musa, Sorgi Domenico, Tavani Giovanni.