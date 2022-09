Concorso di poesia Romolo Liberale, ultimi giorni per iscriversi

Avezzano. Restano ormai pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni al Concorso di Poesia Romolo Liberale – VII edizione – 2022: il termine è fissato per il 15 settembre 2022. Il concorso organizzato dall’Associazione Presenza Culturale “Amici di Romolo Liberale” nato nel 2015, vuole non solo ricordare un uomo di grande spessore e profonda sensibilità quale fu Romolo Liberale, ma soprattutto portare avanti uno dei suoi obiettivi, la diffusione della cultura e del linguaggio poetico.

Regolamento:

 La partecipazione è gratuita e si potrà concorrere con un massimo di tre poesie a tema

libero, in lingua italiana. Saranno accolti solo lavori inediti e che non abbiano partecipato ad

altri concorsi.

 Le opere, in massimo di tre, dovranno pervenire, con 2 allegati, uno contenente la scheda di

partecipazione, l’altro gli elaborati, entro il 15 settembre 2022 a uno dei seguenti indirizzi:

 e-mail: [email protected]; [email protected]

Saranno premiate tre poesie. La presenza alla giornata di premiazione è condizione necessaria al

conferimento del premio. Ai soli vincitori partecipanti alla cerimonia di premiazione sarà

riconosciuto un rimborso spese. La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di ottobre 2022 ad

Avezzano, in data da stabilire. Nell’occasione si procederà alla premiazione dei vincitori del

concorso relativo all’anno 2020

Informativa ai sensi della Legge 675/96 sulla Tutela dei dati personali. Ai sensi dell’art. 10, il

trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del concorso; ai sensi dell’art. 12, con

l’invio degli elaborati il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali.

Per info: [email protected]; [email protected]