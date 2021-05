Concorso di disegno della Pietraquaria, ecco modalità e premi di partecipazione

Avezzano. Il comitato per i festeggiamenti della Madonna di Pietraquaria, dopo aver indetto un concorso di arte figurativa aperto a tutti i bambini della scuola primaria, precisa qualcosa di più sulle modalità e i premi che verranno messi in palio.

Il concorso prevede che i bambini delle scuole primarie realizzino un disegno che ha per tema “La Madonna di Pietraquaria Patrona di Avezzano”. I lavori non potranno partecipare ad altre manifestazioni, pena l’esclusione dal concorso espletato, il quale sarà loro libertà partecipare a qualsiasi altra mostra. Gli alunni dovranno consegnare l’opera alla loro insegnante, o le invieranno, via web, una foto della stessa qualora per motivi dovuti alla pandemia la frequenza venisse sospesa. Le insegnanti raccoglieranno i lavori degli alunni e ne sceglieranno , per classe, 13 idonei a partecipare al concorso. Il tutto, corredato delle liberatorie firmate, verrà raccolto da ogni dirigente scolastico che provvederà a recapitare al Comitato Festa di Maria S.S. di Pietraquaria entro e non oltre il 04/09/2021 per dar modo alla giuria di individuare i lavori da premiare.

Verranno premiati i primi tre lavori ritenuti meritevoli dalla giuria, con buoni acquisto per materiale scolastico secondo questo schema: 1° CLASSIFICATO € 150.00, 2° CLASSIFICATO € 100.00, 3° CLASSIFICATO € 50.00.

Saranno riconosciuti altri 10 lavori degni di evidenza ai quali verrà consegnato un buono acquisto per materiale scolastico del valore di € 30.00. Ma l’intenzione del comitato è quella di dare un riconoscimento a tutti i partecipanti. Il progetto nasce dall’idea di sensibilizzare l’ambiente scolastico al fine di riscoprire come il mondo dell’istruzione possa ancora ricoprire un ruolo di volano per l’inserimento dei futuri cittadini, fin dalla prima infanzia, nel tessuto sociale della città attraverso la conoscenza delle tradizioni su cui esso poggia e per stimolare la partecipazione all’evento Festivo, in toto, anche tutti gli operatori scolastici per un confronto attivo affinché lo spazio per i bambini non manchi mai nella organizzazione di questa festa. La premiazione dei vincitori del Concorso avverrà domenica 19 settembre 2021 in occasione della ricorrenza dell’Incoronazione della Madonna di Pietraquaria risalente al 16 settembre 1838.