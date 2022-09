Concorso di disegno della Pietraquaria, ecco i disegni premiati e i nomi dei bambini vincitori

Avezzano. Domenica pomeriggio si è tenuta la premiazione della terza edizione del concorso di arte figurativa “il pastorello”, indetto dal comitato festeggiamenti per la festa della Madonna di Pietraquaria.

Al concorso hanno partecipato centinaia di bambini della scuola primaria, provenienti da diversi istituti avezzanesi, che si sono cimentati in originali riproduzioni della patrona di Avezzano e del miracolo del pastorello. I lavori sono stati poi raccolti e valutati da una giuria, composta dal presidente del comitato dottor Antonio Di Legge, dal professor Enrico Maddalena presidente di giuria ed esperto di disegno, autore di diversi libri sul tema, da Padre Orante, rettore del santuario, dall’insegnante Mariangela Petricca e dal giornalista Francesco Proia, ingegner Enrico De Cristofaro e l’insegnante Claudio Torres.

I disegni sono stati valutati tutti in base ai criteri di autenticità, competenze e creatività. Poi la giuria ha stilato una classifica finale di tredici disegni, dove a parte i primi tre classificati, gli altri dieci sono stati valutati ex aequo. I primi tre classificati hanno vinto un premio in denaro, rispettivamente di €150, € 100 e €50, da spendere in materiale didattico, mentre i dieci ex aequo un buono di € 30 per ciascuno.

Di seguito l’elenco dei premiati, con le relative classi, e la galleria con tutti i vincitori.

1° Premio (4B Mazzini) Lexi Di Pietrantonio

2° Premio (3A Mazzini) Melania D’Ambrosio

3° Premio (1C Mazzini) Giorgia Croce

4° Ex equo:

4A Persia – Cloe Puglia

4A Collodi S.Pelino – Ylenia Pietrangeli

1C Mazzini – Aurora Pio

3C Mazzini – Marta Marchionni

5A Collodi – Marini Iris Ilie

3B Mazzini – Marco Rau

2D Mazzini – Ludovica Dalla Montà

1B Mazzini – Riccardo Maggi

4A Persia – Taissia Onischenco

5D Persia – Stefano Clementoni