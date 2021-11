Concorso di Arte e Letteratura “Pietro Iadeluca & amici”, premiazione e nuovi appuntamenti

Oricola. Si è svolta a Oricola, nell’hotel Al Cavaliere, in un’atmosfera di rinnovata positività verso il futuro, la premiazione delle edizioni 8^ e 9^ del Concorso di Arte e Letteratura “Pietro Iadeluca & amici”.

L’evento è stato presentato da Milena Criscuolo, la quale ha magistralmente creato un filo conduttore in tutto l’evento, accompagnando i presenti attraverso il “viaggio nella sua interpretazione a più ampio spettro oltre l’importanza del sogno”, ovvero di continuare ad ascoltare il fanciullo che è nascosto in ciascuno di noi.

L’associazione da anni è impegnata in prima linea nella difesa e nella diffusione delle tradizioni culturali, con il chiaro intento di valorizzare autori talentuosi, offrendo loro un’opportunità di crescita e notorietà attraverso la pubblicazione di libri, che nella circostanza sono stati conferiti alla giovane poetessa lucchese Ginevra Puccetti e al poeta partenopeo Fausto Marseglia. Numerosi sono stati gli autori premiati nella circostanza. Nel corso della premiazione sono intervenuti lo scrittore Giuseppe Surico e i musicisti Giulia Amici e Marco Malatesta. Il presidente Armando Iadeluca ci ha rimandato a due appuntamenti importanti:

dall’8 al 12 dicembre 2021 l’Associazione sarà presente presso la “Vera Casa di Babbo Natale” sita nel Castello Angioino Aragonese di Agropoli-SA (www.laveracasadibabbonatale. it), dove presenteranno la “Raccolta dei Racconti di Babbo Natale” (Edizioni il cuscino di stelle);

30 aprile 2022 premiazione della 10^ edizione del "Premio letterario Pietro Iadeluca" a Marina di Camerota (SA) (www.ilcuscinodistelle.it).

Gli organizzatori hanno salutato i presenti con questa citazione: “Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato. Non potrai mai attraversare l’oceano se non hai il coraggio di perdere di vista la riva”. Così fanno i nostri artisti per arrivare a toccare le anime del pubblico.