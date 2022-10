Concorsi pubblici al Comune di Avezzano: si cercano ingegneri, tre posti a tempo determinato

Avezzano. Al via i concorsi al Comune di Avezzano per l’assunzione di tre persone. Un concorso è per un posto a tempo determinato e pieno da specialista contabile, categoria D, con riserva prioritaria a volontari delle Forze armate.

Un secondo è per due posti a tempo determinato e pieno nell’area tecnica, categoria D. Si cercano in particolare, un laureato in ingegneria gestionale e uno in ingegneria edile/ ingegneria edile-architettura.