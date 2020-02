Concorsi Oss 2020: ottieni la qualifica e preparati per le prove ad Avezzano

Lo sapevi che sta per essere pubblicata la data del concorso OSS 2020 Abruzzo? E che sono 266 le possibili assunzioni? Se sei interessato e vuoi ottenere la qualifica di operatore socio-sanitario o ne sei già in possesso ma intendi consolidare la tua preparazione per poter partecipare, ecco ciò che fa al caso tuo. Ha preso il via, presso l’associazione Prometeo di Avezzano, la composizione della classe destinata al corso di Operatore Socio-Sanitario. Che aspetti? Non perdere questa occasione.

Le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che intendono raggiungere l’acquisizione della qualifica professionale per ampliare le proprie opportunità lavorative, anche in vista della pubblicazione dei prossimi concorsi pubblici. Ma c’è di più: per chi ne fosse già in possesso, sarà possibile prendere parte a corsi di preparazione per affrontare le prove con un background di competenze ben consolidate.

“Il corso per operatore socio-sanitario”, ha dichiarato Laura Bucaioni, presidente dell’associazione Prometeo, “è attivo oramai da diversi anni. Grazie all’ottenimento della qualifica, si potrà partecipare a tutti i concorsi pubblici nazionali ma anche lavorare privatamente presso comunità terapeutiche, associazioni che si occupano di persone anziane o case riposo. Essendo l’operatore socio-sanitario una delle figure più ricercate sul mercato odierno, offrire formazione legata a questo settore ci regala sempre grandi soddisfazioni”.

Blocca il tuo posto o chiedi maggiori info: 0863-497184