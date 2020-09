ConCITAZIONI femminili, ad Avezzano una mostra d’arte con 5 artiste marsicane dedicata al mondo della donna

Avezzano. Al via ad Avezzano, nella sede della Pro Loco in via Corradini, la mostra collettiva di arte contemporanea “conCITAZIONI femminili”, in programma dal 3 al 6 settembre, in occasione della quale le cinque artiste marsicane Valeria Poropat, Raffaella Simone, Francesca Romana Stornelli, Silvia Tiburzi e Chiara Tozzoli esporranno le proprie opere dedicate al mondo femminile, attraverso diverse chiavi di lettura e diverse tecniche artistiche.

Dal realismo al simbolismo, dal personale all’impersonale, la donna sarà descritta come creatura surreale di un mondo onirico oppure nella sua bellezza forte, carnale, iconica e realistica. Sarà possibile visitare la mostra al mattino e al pomeriggio e, in particolare, ogni giorno a partire dalle 18, si terranno una serie di eventi. Giovedì Maurizio Lucci presenzierà all’inaugurazione del vernissage, venerdì si svolgerà invece un incontro con letture sulla tematica delle donne nel mondo dell’arte, a cura della Associazione Presenza Femminista.

Sabato è in programma un evento a sorpresa allieterà il pubblico mentre domenica, a chiusura della mostra, è previsto l’intervento della giornalista Orietta Spera e, a seguire, l’attore Alessandro Martorelli interpreterà il monologo “La chiave nella notte”. È strettamente necessario indossare la mascherina.