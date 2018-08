Concessionaria Select Car di Avezzano tra i migliori rivenditori d’Abruzzo, riconoscimento di AutoScout24

Avezzano. Select Car Srl è una delle migliori concessionarie di auto dell’Abruzzo. Lo ha stabilito la valutazione effettuata dagli utenti di AutoScout24, il più famoso Marketplace di auto leader in Europa. II giudizio espresso dai visitatori della piattaforma, attraverso i parametri: impressioni generali, reperibilità, affidabilità, descrizione dell’annuncio e procedura d’acquisto, ha premiato la strategia di trasparenza e orientamento al cliente di Select Car Srl di Avezzano con un punteggio che lo ha portato in cima alla classifica grazie al numero totale di recensioni ricevute e alla media del punteggio di rating 4,7/5 .

Un risultato in linea con la soddisfazione generale degli italiani nei confronti dei rivenditori di auto, attestata dalle 100.000 valutazioni su AutoScout24 Italia. “Portare trasparenza nel mercato dell’auto è una delle priorità di AutoScout24, che ha lanciato nel corso degli ultimi anni numerosi prodotti e servizi in questo senso. Oltre alle recensioni dei concessionari, diventate ormai standard nel settore vanno in questa direzione features quali la valutazione dei prezzi e, da ultime, immagini a 360° degli annunci”.

La convinzione di AutoScout24 è che da un mercato trasparente traggano vantaggio entrambe le parti della transazione, sia acquirenti che venditori. La fiducia degli utenti premia i rivenditori anche nelle vendite: chi ha un rating positivo su AutoScout24 può ricevere infatti fino al 50% di richieste in più della media

Andrea Carolli, titolare della concessionaria Select Car Srl è entusiasta del punteggio di rating raggiunto. “Il processo di vendita applicato”, spiega Carolli, “ha permesso negli anni di creare una struttura commerciale in grado di seguire il cliente passo dopo passo, offrendo un servizio di consulenza competente e rispondendo in tempo reale ad ogni esigenza”.