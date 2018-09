The Kolors, bibite e superalcolici solo nei bar. Vietata la vendita per asporto

Avezzano. Il sindaco Gabriele De Angelis precisa che per sabato 8 settembre, in concomitanza con il concerto dei The Kolors, è stata emessa un’ordinanza “di divieto di vendita per asporto di alcolici e superalcolici, divieto di vendere, introdurre e/o consumare bevande in bottiglie, contenitori di vetro e lattine”.

Dalle 16 alle 24 del giorno 8 e dalla mezzanotte alle due del giorno 9 è fatto divieto assoluto di porre in vendita per il solo asporto alcolici e superalcolici (è quindi consentito il consumo nei locali) e di introdurre all’interno dell’area interessata alla manifestazione di bottiglie, contenitori di vetro e lattine.