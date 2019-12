Concerto-evento del Marsican Brass Quintet, 10 anni di esibizioni per il quintetto di ottoni marsicani

La formazione è nata infatti con un concerto tenuto nell’Auditorium “E.Fermi” di Celano il 28 dicembre del 2009, organizzato da cinque musicisti marsicani accomunati dal percorso di studi e dalle esperienze musicali: i trombettisti Giuseppe Iacobucci di Celano, Marco Scamolla di Pescina, il cornista Giovanni Piacente di Civitella Roveto, il trombonista Stefano Tomasi ed il tubista Alessandro Caretta, entrambi di Tagliacozzo.

In questi 10 anni di attività musicale la formazione si è esibita in oltre 100 concerti in tutto il centro Italia, all’interno di prestigiosi festival di musica da camera, e in alcune delle più belle location abruzzesi, riscuotendo sempre un grande successo di pubblico e di critica. Il repertorio affrontato è sempre stato vario, toccando la musica classica dal barocco alle trascrizioni di overture operistiche, per giungere a colonne sonore, musica leggera e jazz. Il tutto condito con un approccio alla musica sempre dinamico e vivace, caratterizzato da presentazioni ironiche e giocose adatte a coinvolgere qualunque pubblico.

Per l’occasione il Marsican Brass Quintet inserirà nella propria formazione le voci del soprano Giulia De Blasis e del tenore Tommaso Mangifesta, e le percussioni di Andrea Orlandi. In questa nuova veste il gruppo terrà due concerti: il primo a Civitella Roveto il 22 dicembre alle 17:30, presso il Teatro Comunale; il secondo a Celano il 30 dicembre alle 21:00, presso l’Auditorium “E.Fermi”, con un programma che darà modo di saggiare tutta la versatilità degli ottoni e riserverà grandi sorprese e divertimento assicurato.

I concerti sono organizzati con il patrocinio del Comune di Celano, Assessorato alla Cultura; Comune di Civitella Roveto, Assessorato alla Cultura; DMC Marsica.