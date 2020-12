Concerto di Natale, è Antonella Ruggiero la protagonista della 21esima edizione

Avezzano. Mercoledì 16 dicembre l’associazione culturale Harmonia Novissima, di concerto con la Diocesi dei Marsi, organizzerà nella Cattedrale dei Marsi di Avezzano, l‘ edizione n. 21 del CONCERTO DI NATALE.

In un anno così particolare, gli organizzatori di questo evento tradizionale e noto ormai in tutta Italia per la particolarità della sua location, si sono concessi uno strappo alla regola ed hanno optato per un gradito ritorno: la straordinaria voce di ANTONELLA RUGGIERO, già ospite nell’edizione 2004, stavolta sarà accompagnata da un cast di 3 musicisti ed eseguirà l’album Sacrarmonia, con brani di ispirazione sacra e spirituale provenienti da diverse culture e civiltà, disco che consacrò circa 15 anni fa l’artista italiana tra gli interpreti più raffinati nel panorama musicale internazionale. Al repertorio dell’album saranno aggiunti brani tratti dal progetto Cattedrali, e non mancherà un omaggio al Natale.

In via eccezionale, viste le misure di contenimento dell’epidemia da Covid, il concerto sarà “a porte chiuse”, ma trasmesso mercoledì 16 dicembre alle 21 dalla Cattedrale di Avezzano in diretta Streaming Video gratuito, sulla piattaforma di RaiPlay –RAI RADIO TUTTA ITALIANA, con la conduzione del noto conduttore e giornalista Gianmaurizio Foderaro.

La diretta video sarà su www.facebook.com/RaiRadioTuttaItaliana/ e nei giorni successivi si potrà rivedere sul canale web www.raiplayradio.it/radiotuttaitaliana

Il prestigioso partenariato della RAI Radiotelevisione Italiana è stato accolto dall’associazione Harmonia Novissima con grande entusiasmo; un risultato importante dopo 20 edizioni consecutive che hanno ospitato nella magica atmosfera del Duomo avezzanese grandi nomi della musica italiana ed internazionale.

L’evento, ideato nel 2000 dal direttore artistico dell’associazione Maestro Massimo Coccia, è divenuto nel corso di questi anni un appuntamento prestigioso, acquisendo il riconoscimento ufficiale di “grande evento” sia dalla Regione Abruzzo che dal Ministero MiBACT-Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo. Nel 2012 il Comune di Avezzano, partner ufficiale sin dalla prima edizione, istituzionalizzò il Concerto di Natale quale “grande evento della Città” con voto unanime del Consiglio Comunale.

Trattandosi di un evento che ad ogni edizione devolve un contributo finaziario per finalità benefiche e di solidarietà, il presidente dell’associazione Pino Franceschini rende noto che, per quest’anno, al fine di potenziare e migliorare le azioni di aiuto sul territorio nei confronti della popolazione interessata dalla pandemia da Covid19, e grazie al sostegno di Micron Foundation (sponsor ufficiale dell’evento sin dalla prima edizione), Harmonia Novissima ha deciso di mettere a disposizione dell’associazione di volontariato sociale Veronica Gaia Di Orio, impegnata con i propri volontari sul fronte dell’emergenza, la piattaforma PsyDiT (Psychology Digital Tools) ideata dal team multidisciplinare della start up DNM (Digital Narrative Medicine), che permette di portare avanti percorsi di supporto psicologico a distanza in un ambiente digitale protetto.

Albo d’oro del Concerto di Natale in Cattedrale

– nel 2000 soprano Katia Ricciarelli

– nel 2001 cantante pop/rock statunitense Amii Stewart

– nel 2002 cantante jazz statunitense Dee Dee Bridgewater

– nel 2003 soprano Cecilia Gasdia

– nel 2004 cantante pop Antonella Ruggiero

– nel 2005 soprano venezuelana Inés Salazar

– nel 2006 cantautore Angelo Branduardi

– nel 2007 cantautrice Teresa De Sio

– nel 2008 cantautore Roberto Vecchioni

– nel 2009 cantautore Lucio Dalla

– nel 2010 cantautrice israeliana Achinoam Nini, in arte NOA

– nel 2011 cantautore Vinicio Capossela

– Nel 2012 cantautore Franco Battiato

– Nel 2013 cantante Fiorella Mannoia

– Nel 2014 cantautore Francesco De Gregori

– Nel 2015 cantante Gianni Morandi

– Nel 2016 cantautore Francesco Guccini

– Nel 2017 cantante e attore Massimo Ranieri

– Nel 2018 cantautrice statunitense rock Patti Smith

– Nel 2019 cantautore Antonello Venditti

– Nel 2020, anno caratterizzato dalla pandemia da Covid19, il concerto sarà “a porte chiuse” e trasmesso in diretta streaming. Eccezionalmente tornerà in Cattedrale ANTONELLA RUGGIERO con il suo album Sacrarmonia.