Concerto di Natale a Tagliacozzo del coro Timete Deum

Tagliacozzo. Il coro parrocchiale di Tagliacozzo Timete Deum invita al concerto di Natale:

“Anche quest’anno ci sembra doveroso il nostro impegno a favore della comunità attraverso la musica così come facciamo da 16 anni a questa parte! Sappiamo bene che non sarà la stessa cosa, non potremo sperimentare il vostro calore, i vostri applausi che riempiono la chiesa, i vostri sguardi fieri, i vostri sorrisi compiaciuti, però siamo altresì convinti della potenza della musica! Sarà lei a farci sentire connessi, sarà lei a permetterci comunque di entrare nelle vostre vite e nelle vostre case… e a noi ci farà sperimentare comunque il vostro calore!

Per questo vi aspettiamo domenica 27 ale ore 18:30 in diretta fb sulla pagina del “coro parrocchiale Timete Deum”.