Concerto di fine anno a Luco dei Marsi con l’istituzione musicale abruzzese

Luco dei Marsi. L’amministrazione comunale saluta il 2018 con il grande “Concerto di Fine Anno” dell’Istituzione Musicale Abruzzese, in programma per sabato, 29 dicembre, alle 21, nella chiesa di San Giovanni Battista, in piazza Umberto I.

Il concerto, organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale di Luco dei Marsi, vedrà l’esecuzione di brani classici e natalizi nell’interpretazione dei valenti musicisti dell’IMA, diretta dal maestro Francesco Fina, con Luvi Gallese, violino, Fabio Giudice, mandolino, Natalia Tiburzi, soprano, Lorena Lepidi, mezzo soprano, Benedetto Agostino, tenore, Gianmarco di Cosimo, baritono. “Abbiamo voluto organizzare un evento che rappresentasse un “saluto” al 2018 di assoluta bellezza”, ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “E questo grande concerto affidato all’eccellente maestro Francesco Fina, fiore all’occhiello della nostra cittadina, sintetizza appieno il dialogo all’insegna della cultura, del bello e della partecipazione che abbiamo intessuto con la comunità nel corso dell’anno, attraverso tanti eventi di tanti generi ma con i comuni denominatori della qualità e della condivisione. Sarà un evento straordinario e un degno saluto a un anno che ha visto il nostro bel paese iniziare un processo di vera rinascita. Tutti sono invitati a partecipare”. L’ingresso è libero.

L’Istituzione Musicale Abruzzese riunisce artisti che provengono da aree musicali diverse e collaborano per realizzare progetti nei più svariati settori artistici, soprattutto con l’intento di contribuire alla diffusione della cultura musicale e all’ascolto di vari generi musicali. L’Istituzione Musicale Abruzzese ha formato al suo interno l’Orchestra da camera IMA. la cui varietà dell’organico le consente l’approccio per partiture di spessore strumentale diverso, affrontate con il medesimo rigore interpretativo per poter avvicinare anche quel tipo di pubblico assolutamente profano. In questa ottica è stato ideato un programma di musiche appartenente al repertorio Classico e Natalizio.