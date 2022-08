Concerto di Ferragosto a Magliano de’ Marsi con l’Ancestral Chamber music

Magliano de’ Marsi. Ancora un imperdibile appuntamento dell’Estarte Maglianese, quest a sera, alle 21.30, presso l’incantevole cornice del laghetto di Magliano de’ Marsi, l’ Amministrazione Comunale, ospiterà un meraviglioso concerto dell’Ancestral Chamber music.

I musicisti si esibiranno nel concerto sogno d’amore, “L’amore in tutte le sue espressioni è sempre stato il protagonista del belcanto italiano: Sogno d’Amore è una passeggiata che dalle arie brillanti o sentimentali del melodramma italiano attraversa le melodie più amabili dell’operetta e dell’aria cameristica, si sofferma sull’intramontabile canzone napoletana per finire con un contributo alla musica di Morricone e alla canzone italiana.

Accompagnano per mano il pubblico in questa passeggiata il soprano Bianca d’Amore e il tenore Nunzio Fazzini le cui voci si alternano o si intrecciano per far scoprire con emozione ogni angolo del giardino amoroso e tutti i suoi coinvolgenti accenti. Al termine del concerto l’amministrazione comunale offrirà a tutti gli intervenuti la cocomerata.