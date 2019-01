Concerto dell’Epifania a Canistro, pomeriggio in musica con il Trio Euterpe

Canistro. Pomeriggio in musica a Canistro con il Trio Euterpe per concludere in bellezza le festività natalizie. Tutto pronto nel paese della Valle Roveto per il concerto dell’Epifania che chiuderà le feste. L’appuntamento è per sabato alle 17 nella chiesa di Santa Maria della Fonticella. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, vedrà in scena il Trio composto da Valentina Di Marco al pianoforte, Beatrice Ciofani al violino e Natalia Tiburzi soprano. Verranno proposte le più belle canzoni di Natale e le melodie classiche dei grandi musicisti italiani e stranieri.