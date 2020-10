Con un filo d’olio, torna l’appuntamento a San Vincenzo con storie e prodotti della Valle Roveto

San Vincenzo Valle Roveto. Per festeggiare i vent’anni dei Presìdi, i produttori della Comunità Agricola Valle Roveto organizzano una domenica speciale e aprono alle visite le loro aziende. Sarà un occasione per ascoltare i loro racconti, assaggiare i prodotti, conoscere le storie della biodiversità. Trattasi di una iniziativa di Terra Madre Salone del Gusto e rappresentante in Abruzzo di uno dei Tre Presidi inseriti nel Presidio Nazionale dell’Olio Extravergine di oliva.

La Comunità Agricola Valle Roveto infatti, nel proprio Frantoio, in San Vincenzo Valle Roveto, localitò Contraruscio, offre la possibilità il 18 ottobre di assistere alla raccolta delle olive e alla successiva molitura per immergersi nell’atmosfera antica della zona di produzione dell’olio extravergine di oliva e vivere un’esperienza unica. Un piccolo pranzo all’aperto dedicato all’olio per conoscere e assaggiare il nuovo appena prodotto. Nell’area antistante il Frantoio si potranno degustare pane e olio, una zuppa di lenticchie di Santo Stefano di Sessanio, un bicchiere di vino e dolcetti locali. Il costo a persona è di 7 euro, per i Soci Slow Food di 5 euro. La sola visita ai campi e al frantoio è gratuita.

La partecipazione all’evento è su prenotazione, al fine di evitare assembramenti e per rispettare al meglio le normative anti-covid. Per informazioni e prenotazioni: Carlo Rossi 3492669699 – Antonello Ricci 3311201191 – Antonio Di Rocco 3284012918 – Paola Falcionelli 3489118243