Con Tenuta Secolo IX il calice di vino è un lusso: acquista online con la consegna a domicilio

Avezzano. Con il Natale alle porte, il pensiero non può che andare ai regali da donare agli affetti più cari, siano essi famigliari o amicali. E’ un momento magico, in cui si lasciano da parte acredini personali e dove ci si concentra sul piacere di fare del bene. Un regalo, infatti, è anche un giusto modo per riconciliarci con chi abbiamo vicino. Quest’anno però, per ovvie ragioni, le festività natalizie saranno diverse dal solito. Meno festeggiamenti e maggiore distanziamento sociale al fine di preservare le proprie condizioni di salute – e quelle di chi è al nostro fianco – da possibili contagi. Insomma, occorrono più precauzioni del solito.

La voglia di degustare un bel calice di vino è ancora un lusso che possiamo permetterci

Le distanze possono essere colmate dall’online, per lo meno per ciò che concerne regali, doni e pensierini per far sentire la nostra presenza. Secondo i dati Iri, presentati al Wine2Wine Exibithion, la vendita dei vini online è esplosa durante la crisi sanitaria. Tutto ciò non può che fare del bene a un settore commerciale che in Italia è forte e ben ramificato all’interno della vendita al dettaglio ma, appunto, anche online.

Durante il periodo nel quale gli italiani sono stati costretti a stare in casa, ne hanno beneficiato anche quelle piccole botteghe di quartiere, quegli alimentari di una volta che hanno trovato il riscatto nella vendita al dettaglio.

E’ stato anche un modo per riscoprire consigli e rapporti umani, quello che ha contribuito a tenere su il settore

Il vino è un piacere cui gli italiani non rinunciano. Come Tenuta Secolo IX durante questi mesi abbiamo ricevuto molte richieste di vendita al dettaglio e su larga scala. Abbiamo rinnovato anche il nostro modo di comunicare al fine di colmare la distanza tra noi e i nostri clienti. Il nostro shop online è fruibile anche per i meno esperti e, per coloro che volessero approfondire con domande o consigli, siamo a disposizione H24

Negli ultimi tempi il potenziamento del servizio e-commerce e della consegna a domicilio è il vero asso nella manica dell’azienda. Queste ultime due modalità di vendita rappresentano un’ottima opportunità alle difficoltà del momento nel recarsi all’azienda per l’acquisto.

Come ordinare? E’ molto semplice. Oltre ai contatti in calce all’articolo, si può visitare il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook e Instagram In entrambi i casi risponderemo con puntualità e precisione, pronti a soddisfare le vostre richieste.

Che si tratti di confezioni regalo, bottiglie sfuse, bag in box, Tenuta Secolo IX è organizzata e strutturata in maniera tale da soddisfare le richieste e le esigenze dei numerosi clienti e affiliati che ogni giorno acquistano i suoi prodotti.

Il restare a casa, salvo necessità, è ormai sempre più importante ed ecco dunque che questi due servizi contribuiranno a rendere meno pesante le vostre quotidianità casalinghe

Per info e contatti:

Telefono: 085.799 8193 – 335.6517747

Pagina Facebook ufficiale: Tenuta Secolo IX

Sito ufficiale: Tenuta Secolo IX

(#advertising)