Con Select Car a Roma per lo spettacolare lancio della nuova Rover Evoque

ROMA – Il marchio Rover non ha bisogno di molte presentazioni. Da sempre sinonimo di grinta, carattere, personalità: “in un mondo automotive sempre più omologato, dove le berline, i Suv, le monovolume delle varie case si assomigliano un po’ tutte, la Rover è quella che forse più di tutte ha saputo mantenere nel tempo un suo stile e delle forme fortemente caratterizzanti e riconoscibili“. Con queste parole il noto giornalista di Sky Guido Meda, uno dei massimi esperti di motori del nostro paese, ha sintetizzato quello che è il pensiero dei tanti “roveristi” presenti allo spettacolare evento organizzato a Roma per il lancio in anteprima nazionale della nuova Range Rover Evoque.

Noi ci siamo stati, grazie all’invito del concessionario di Avezzano Select Car, di Andrea Carolli, uno dei promotori di questo esclusivo evento (unico abruzzese, insieme ai più importanti concessionari di Roma e del Lazio). Nella cornice del Prati Bus District, ex-complesso industriale al centro della capitale oggi adattato a location di grandi eventi, sul palco si sono alternati cantanti, artisti e performer, con Guido Meda e Federica Masolin, voce della Formula Uno di Sky, a dettare il ritmo di una serata elegante e divertente, condita da esperienze gustative e sensoriali piacevoli e coinvolgenti.

La protagonista della serata però era lei, il nuovo suv compatto Evoque. Modello di punta di molti concessionari, piace per la sua duplice anima: “sinuosa ed elegante come una bella donna, aggressiva e grintosa come ci si aspetta da una Range Rover“, sempre per usare le efficaci parole di Meda. Una versione un po’ più “mascolina” della precedente, con linee più “battagliere” e tanti optional e possibilità di personalizzazione, dai nuovi rivestimenti interni al “cofano invisibile”, una videocamera frontale hi-tech che permette di vedere in anticipo gli ostacoli a chi ama l’emozione del fuoristrada. Un’auto moderna, che strizza l’occhio al futuro: tutte le versioni con motore a scoppio infatti usciranno anche con la propulsione elettrica, ottenendo un ibrido che potrà circolare nelle ZTL, sostare nelle aree blu senza pagare padaggio, avere importanti incentivi e riduzioni sulle tasse automobilistiche. “La nuova Rover sarà disponibile ad Avezzano già dal 4 Marzo” – ci ha detto Andrea Carolli – “e sarà possibile prenotare i primi test drive e avere tutte le informazioni su questo gioiellino per il quale abbiamo grandi aspettative“.