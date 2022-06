Con Little Mister Fanta il tuo ordine in pochi minuti a casa tua (video)

Asporto o consegna a domicilio: in pochi minuti il tuo ordine a casa tua. Little Mister Fanta è la realtà avezzanese che da quattro mesi cerca di rispondere alle esigenze più attuali dei clienti. Una formula semplice ed essenziale con la quale tutte le specialità della cucina arriveranno direttamente sulla tavola di chi lo sceglie per le proprie cene in casa.

Dalla pizza alla carne, dai primi ai contorni: tutto ciò che si desidera è possibile ordinarlo e ritirarlo nel locale o farselo arrivare a casa senza alzarsi dal divano. Little Mister Fanta ha realizzato uno spazio curato nei minimi dettagli e accogliente in via Nicola Di Lorenzi, 14 per chi opta per l’asporto, ma al tempo stesso è presente su tutte le principali piattaforme più in voga del momento (Just Eat, Deliveroo, Glovo, Food Lovery…) per chi sceglie la consegna a domicilio.

È possibile ordinare anche direttamente chiamando i numeri: 3387535882 – 086325932 – 086325251