Con il servizio di pulizia settimanale, in omaggio l’utilizzo del generatore di ozono: Mama Servizi al fianco dei propri clienti

Sono partiti nel 2015 da Avezzano per arrivare oggi a ricoprire completamente il territorio della Marsica, nonché dell’Abruzzo e alcune aree delle regioni limitrofe.

In 5 anni, Matteo Marcaurelio e Pasquale Mascitti – alla guida di Mama Servizi – hanno reso l’azienda avezzanese uno dei principali punti di riferimento nel campo delle pulizie e sanificazioni, della manutenzione del verde, di traslochi e ristrutturazioni sul territorio marsicano e regionale.

“E’ stato in seguito alla fiducia che hanno riposto i clienti nella nostra realtà che siamo riusciti a espanderci ma anche grazie alla professionalità con la quale abbiamo deciso di contraddistinguere il nostro lavoro”, ci ha raccontato Matteo.

Ad oggi, in seguito all’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, Mama Servizi continua ad essere impegnata sul fronte delle pulizie, igienizzazioni, disinfezioni e sanificazioni.

“Durante il periodo della pandemia”, ha continuato, “siamo stati completamente inondati di richieste legate al servizio di sanificazione. Abbiamo girato in lungo e in largo l’interna Marsica per rendere gli ambienti di lavoro luoghi in cui poter operare in totale sicurezza. Questo è stato possibile grazie all’utilizzo di macchinari specializzati e all’avanguardia, nonché all’ausilio di un personale altamente qualificato e, soprattutto, aggiornato sulle ultime tecniche di intervento”.

“Ciò che più ci rende soddisfatti è la consapevolezza di adoperare per il servizio di pulizia già da tre anni a questa parte – prima, quindi, del Covid-19 – prodotti sanificanti riconosciuti dal Ministero della Salute, che riescono in modo ecologico e rapido a eliminare ogni virus o batterio al 99,99%”.

“Anche in seguito all’allentamento delle restrizioni e alla fine del lockdown, le domande continuano ad essere numerose. In particolar modo, riceviamo richieste per la pulizia e sanificazione di supermercati, studi privati, palestre e condomini”, ha concluso.

Mama Servizi ha pensato a una formula che dimostra la volontà di ripagare i propri clienti della fiducia fino a ora ricevuta. Con il servizio di pulizia settimanale è previsto una volta al mese l’utilizzo del generatore di ozono in omaggio che oggi rappresenta la più potente, pulita, sicura ed ecologica tecnologia che c’è in circolazione.

