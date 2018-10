Con Il Principe del Lago lo scrittore avezzanese Proia sarà ospite del FLA-Festival di Libri e Altrecose

Avezzano. Lo scrittore avezzanese Francesco Proia sarà ospite del FLA-Festival di Libri e Altrecose di Pescara. Nato ad Avezzano, ma vissuto a Luco dei Marsi fino a qualche anno fa, Proia ha finora pubblicato tre romanzi: “Il nido della follia” un thriller ambientato tra le mura dell’ospedale psichiatrico di Collemaggio, il bestseller “Polvere di Lago” una spy-story a sfondo storico sul prosciugamento del Fucino e sulle vicende dei temibili guerrieri Marsi, ma è con “Il Principe del Lago”, pubblicato l’anno scorso, che sarà ospite del festival. Il suo ultimo romanzo, scritto con uno stile molto simile a Dan Brown, racconta tutti i segreti della nobile casata Torlonia, gli intrecci con la Massoneria, ma anche e soprattutto il viaggio di Leonardo da Vinci in Abruzzo, quando il genio fiorentino passò nella Marsica per studiare la più grande opera idraulica dell’antichità, ovvero il prosciugamento del lago Fucino. L’autore marsicano presenterà il romanzo al pubblico domenica 11 novembre presso la Casa natale di Gabriele D’Annunzio, a partire dalle ore 18. Il dibattito verrà moderato dalla dott.ssa Lucia Arbace, direttrice del polo museale d’Abruzzo e dall’ing. Arcangelo Minimo Ciccarelli, esperto e collezionista di carte e pergamene antiche. Quest’anno saranno le atmosfere scanzonate dell’estate romana dei mondiali di calcio del 1990, impresse nel nuovo film di Paolo Virzì “Notti magiche”, a inaugurare la XVI edizione del Festival.

La manifestazione, organizzata come ogni anno da Mente Locale di Vincenzo D’Aquino con la direzione artistica di Luca Sofri, torna da giovedì 8 a domenica 11 novembre 2018 a Pescara. Tra letteratura, cinema, musica, arte, teatro, fumetti e fotografia, arriveranno in città alcuni dei principali nomi del panorama culturale contemporaneo: Diego Bianchi e Marco Dambrosio, ovvero Zoro e Makkox di “Propaganda live”, l’astronauta Samantha Cristoforetti, Furio Corsetti e Giorgio Maria Daviddi del Trio Medusa, gli scrittori Maurizio Corona, Antonio Scurati, Paolo Giordano, Maurizio Maggiani e Diego De Silva, i giornalisti Giovanni Floris, Sergio Rizzo, Pierluigi Battista ed Ezio Mauro, i politici Fausto Bertinotti, Marco Minniti e Carlo Calenda, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo, il maestro Mogol che ricorderà Lucio Battisti, il cantautore Vasco Brondi e la band Lo Stato Sociale con Luca Genovese.

La quasi totalità degli appuntamenti del FLA è a ingresso gratuito, grazie alla presenza del main sponsor Deco, da cinque anni compagno di avventure del Fla, grazie agli altri motori dell’organizzazione come Casal Thaulero, Marifarma, Metamer e Subaru Barbuscia e grazie anche al contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara. Per il secondo anno consecutivo, inoltre, gli eventi saranno seguiti da Radio Deejay, radio ufficiale del festival, ed è stata rinnovata anche la collaborazione con la Scuola Holden, fondata da Alessandro Baricco, che proporrà tre lezioni frontali dedicate agli appassionati di scrittura sulla voce, l’incipit e lo storytelling. Si rinnova il progetto della libreria di strada “Deco street library” in cui chiunque potrà lasciare i propri libri e prenderne in prestito altri, un modo per diffondere l’importanza della lettura in chiave sostenibile, valorizzando la pratica del riuso e dello scambio gratuito di libri.

Sono diverse le novità della XVI edizione del FLA, a partire dai luoghi in cui si concentreranno gli eventi: non solo nel centro storico (Circolo Aternino, Auditorium Petruzzi, Casa D’Annunzio, Caffè Letterario e Museo delle Genti d’Abruzzo) e negli altri luoghi della città (Spazio Matta, Teatro Massimo e mercato coperto di piazza Muzii), ma da quest’anno anche al conservatorio Luisa D’Annunzio e al campus universitario di Chieti Scalo. Il FLA si conferma, insomma, un festival diffuso e ramificato come dimostrano gli appuntamenti che si svolgeranno in tante altre sedi: alcune chiacchierate letterarie saranno itineranti e si svolgeranno o a piedi o in sella alla bicicletta, altre iniziative si terranno al circolo Babilonia, a Don Gennaro, alla scuola Macondo e al Bizzarre club.

Insomma anche quest’anno il FLA si conferma un contenitore poliedrico che riunisce sotto la sua sigla presentazioni delle novità editoriali e proiezioni di film in anteprima nazionale, ma anche interviste sul mondo della politica e della comunicazione, workshop e incontri sul fumetto, e poi spettacoli, mostre, musica, degustazioni di vini e prodotti tipici abruzzesi e una sezione speciale di narrativa dedicata ai talenti abruzzesi.

Per il secondo anno consecutivo ci sarà la possibilità di acquistare il FullPass per evitare le code negli appuntamenti gratuiti più affollati, con la possibilità di sedersi nei primi posti durante gli eventi principali e di avere sconti per le lezioni della Scuola Holden e per i biglietti a pagamento del festival.

Programma

L’opening ufficiale del FLA – Festival di Libri e Altrecose ci sarà giovedì 8 novembre alle ore 20.30. Nel giorno in cui la commedia noir “Notti Magiche” di Paolo Virzì uscirà in tutte le sale italiane, dal palco del Teatro Massimo il regista toscano si divertirà a tracciare un affresco sugli splendori e sulle miserie dell’ultima stagione gloriosa del grande cinema italiano. Con lui, durante l’intervista a cura di Luca Sofri che seguirà la proiezione del film, saranno presenti gli attori Irene Vetere e Giovanni Toscano.

L’incontro con Virzì è soltanto il primo delle centinaia di appuntamenti del festival che, come da tradizione, animeranno in lungo e in largo la città di Pescara, a testimonianza della fortuna di una manifestazione riconosciuta fra le più interessanti testimonianze dell’intrattenimento culturale contemporaneo. Il programma di giovedì prevede all’Auditorium Petruzzi, in via delle Caserme, l’intervento dell’ex presidente della Camera Fausto Bertinotti, degli autori della saga comica delle Formiche Gino e Michele e dello scrittore Paolo Nori. In serata allo Spazio Matta si terrà lo spettacolo “Segre. Come il fiume” dedicato a Liliana Segre, interpretato dall’attrice Serena Di Gregorio per la regia di Antonio Tucci.

Il cartellone prosegue venerdì con il ritorno di alcuni degli amici del FLA come Giovanni Floris e Francesco Costa, alternati dagli incontri con i giornalisti Ezio Mauro e Sergio Rizzo e dalle presentazioni squisitamente letterarie con gli scrittori Paolo Giordano, Luca Bianchini, Eleonora Caruso e Paola Mastrocola. Spazio all’intervista di Luca Sofri all’ex ministro Marco Minniti e alle “Canzoni travisate” di Furio Corsetti e Giorgio Maria Daviddi del Trio Medusa. Il secondo giorno del FLA chiude in bellezza con il concerto “Mogol ricorda Battisti”, nato dalla collaborazione con l’Ente manifestazioni pescaresi. Sabato, terzo giorno del festival, vede il susseguirsi degli incontri con gli scrittori Maurizio Corona, Diego De Silva, Christian Raimo ed Edoardo Albinati, mentre il giornalista David Parenzo e l’ex ministro Carlo Calenda parleranno di alcuni temi di politica e attualità. In veste di scrittore interverrà anche Adriano Sofri, che al FLA presenta “Una variazione di Kafka”, Pierluigi Battista parlerà del volume “Il senso di colpa del dottor Zivago” e Michele Dalai racconterà al pubblico del FLA “I giorni di Bartali e Togliatti”. Al FLA ci sarà anche la partecipazione speciale del medico Pietro Bartolo, noto per essere fin dal 1992 il responsabile delle prime visite a tutti i migranti che sbarcano a Lampedusa, che riceverà il premio Ikigai in collaborazione con Marifarma. Ci saranno i ragazzi della band Lo Stato Sociale che, insieme a Luca Genovese, dopo un tour di oltre 30 date in giro per l’Italia, si sono lanciati nel mondo delle graphic novel. Infine il sabato sera del FLA è dedicato all’ironia caustica di Diego Bianchi e Marco Dambrosio, ovvero Zoro e Makkox di “Propaganda live”, il programma cult di La7 arrivato dopo la fortunata esperienza di Gazebo su Rai3: dalle quinte del teatro Massimo si discuterà di politica, attualità, televisione e social network con lo stesso sguardo dissacratore che contraddistingue il vignettista satirico e il conduttore tv e youtuber.

Tanti anche i nomi degli ospiti di domenica: da Antonio Scurati, Massimo Mantellini e Maurizio Maggiani a Marisa e Gigi Passera. Un appuntamento speciale con Valeria Solarino e Matteo Caccia si terrà all’abbazia Santa Maria del Lago di Moscufo, mentre a Pescara l’astronauta Samantha Cristoforetti racconterà le sue avventure nello spazio racchiuse nel libro “Diario di un’apprendista astronauta”. Il sipario sul FLA cala alle ore 21 quando, al Teatro Massimo, Vasco Brondi presenta il volume “Le luci della centrale elettrica. Dieci anni di musica tra la via Emilia e la via Lattea”.

Il programma nei dettagli è consultabile sul sito:https://www.pescarafestival.it/

Per seguire il Festival sui canali social:

Facebook:https://www.facebook.com/FLAFestival/

Twitter: https://twitter.com/FLAFestival

Instagram:https://www.instagram.com/flafestival/

Ufficio Stampa: Mente Locale | Ylenia Gifuni |yleniagifuni@yahoo.it340.8518189