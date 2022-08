“Con gli occhi di un clown”, ultimo spettacolo della rassegna Storie in circolo ad Avezzano

Avezzano. Domenica 7 agosto, alle ore 18.00, la pineta del Circolo Tennis di Avezzano ospiterà “Con gli occhi di un

clown”, l’ultimo spettacolo in calendario prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo, a cura della compagnia

aquilana “Teatro Brucaliffo.



Uno spettacolo che racconta di un viaggio nel mondo di un clown, dove vivono insieme la donna cannone e il

nano, il padrone del circo, il venditore di zucchero filato, l’acrobata russo e la contorsionista cinese, il poetico

trapezista e l’uomo forzuto. Un luogo circolare quello di questo circo semplice e meraviglioso, dove le

differenze diventano risorse, dove ognuno trova il suo posto e nell’incontro con l’altro crea lo spettacolo più

bello del mondo. In questo spazio protetto il bambino e l’adulto potranno fare esperienze di emozioni importanti

e scoprire con meraviglia di essere parte di un grande girotondo.

Lo spettacolo utilizza tecniche di clownerie e piccole immagini comiche, animazione di pupazzi e danze strane

a tre gambe.



In scena Cecilia Cruciani nei panni del clown Szip, con le scene di Valentina Pastorino e la regia di Emilio

Ajovalasit.



Con la poesia e la bellezza magnetica del circo si conclude “Storie in circolo”, il progetto che da giugno ha

visto alternarsi compagnie teatrali provenienti da tutto l’Abruzzo, regalando momenti di incontro, bellezza,

emozione ad un nutrito gruppo di spettatori di ogni età che, di volta in volta, hanno riempito gli spazi della

pineta del Circolo Tennis di Avezzano. Una prima edizione che ha ricevuto un ottimo riscontro.



“Siamo molto felici della risposta che il progetto ha ricevuto. Il nostro intento, da sempre, è quello di riuscire

a creare momenti di incontro, riflessione, bellezza attraverso il mezzo teatrale. Ringraziamo tutte le compagnie

che sono intervenute, il TSA, lo staff del Circolo Tennis e tutte le persone che con la loro presenza ed il loro

entusiasmo ci hanno permesso di realizzare questa prima edizione di “Storie in circolo” e di continuare con

entusiasmo il nostro lavoro sul territorio. Attraverso il teatro e le arti creative è possibile favorire la crescita

di una comunità che si incontra e cresce. “Storie in circolo” è stata la conferma di quanto ciò in cui crediamo

e lavoriamo duramente sia una realtà vera e solida, nata da 15 anni di lavoro costante, ostinato ed indipendente

sul territorio”. Così Francesco Sportelli ed Alessia Tabacco, direttori artistici.



Costo del biglietto 5 € – sarà possibile acquistare i biglietti direttamente sul luogo dello spettacolo.



Per info 349.6057192

[email protected]