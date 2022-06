Con Festiv’Alba anche un viaggio musicale in 3 luoghi simbolo dell’arte medievale: i 15 concerti

Massa d’Albe. Festiv’Alba è anche un viaggio musicale di 15 concerti in 3 luoghi simbolo dell’arte medievale.

Il programma:

Musica antica, barocca e moderna nelle chiese medievali

• 8 concerti a S. Pietro in Alba Fucens (XII sec.)

• 4 concerti a S. Maria in valle Porclaneta di Rosciolo (XI sec.)

• 3 concerti nell’Abbazia di S. Lucia a Rocca di Cambio (XIV sec.)

Acquista per tempo il tuo biglietto o in alternativa l’abbonamento:

• Biglietto per ciascun concerto a S. Pietro e S. Maria: € 10 / ridotto € 5 per under25/over65

• Abbonamento a 12 concerti di S. Pietro + S. Maria: € 60 / rid. € 40

• Ingresso gratuito per i 3 concerti di S. Lucia

• Acquista Online su: https://www.diyticket.it/festivals/295/festivalba-2022

oppure

• Prenota ai botteghini Avezzano, Tagliacozzo, Magliano, Massa d’Albe, Ovindoli: 329.9283147 – 392.0482900

Info su programmi e artisti: www.festivalba.it