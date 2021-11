Comunicazione d’impresa prima e dopo il Covid: lectio magistralis ad Avezzano del professor Pecchenino

Avezzano. “Comunicazione d’impresa e marketing, due forze prima e dopo il Covid” è il tema della lectio magistralis del professor Mauro Pecchenino, in programma sabato 13 novembre 2021, alle ore 17.00, nella sala conferenze del Comune di Avezzano.

Un incontro organizzato dalla società Pinguino e fortemente voluto dalla presidente, Daniela Sorge, e dal direttore, Nazzareno Di Matteo.

“Siamo attivi da oltre 30 anni sul territorio e da sempre crediamo nel potere della comunicazione e di tutte le opportunità di crescita che questo settore può offrire ad un’imprenditoria rivolta costantemente verso il futuro – hanno dichiarato – in particolare, in quCesto periodo storico, la comunicazione è stata la forza motrice di molte realtà aziendali che hanno investito sul marketing nei canali online e soprattutto nei social media, non trascurando l’offline. È in quest’ottica che si inserisce l’autorevole contributo del professor Pecchenino, che ha sempre lavorato come consulente internazionale di comunicazione d’impresa, come scrittore, giornalista e docente universitario. Una visione completa che può ispirare i protagonisti del nostro territorio e aprire a nuovi orizzonti del fare impresa”.

L’evento andrà in onda in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Avezzano e verrà aperto con il saluto istituzionale dell’assessore alle attività produttive e al marketing territoriale, Pierluigi Di Stefano.