Comunicato al vetriolo contro il Sindaco di Scurcola, lei replica: Saturni non ha alcun titolo per parlare, faccia meno propaganda e viva il paese

Scurcola Marsicana. Nel primo pomeriggio di oggi, l’ex consigliere comunale di Scurcola Marsicana, Francesco Saturni, l’aveva coperta di invettive al vetriolo. E il Sindaco di Scurcola Marsicana, Maria Olimpia Morgante, non ci sta a subire assalti all’arma bianca da chi non ha più voce in capitolo.

“La persona che ha azzardato quel comunicato è un individuo che non ha alcun titolo per parlare. E’ un consigliere comunale? No. Anzi, oltre ad essere un ex consigliere comunale è anche una persona politicamente “confusa”, quanto meno. Anni fa organizzava incontri con Stefania Pezzopane all’interno dell’edificio comunale, in passato ha fatto parte di UdC e PD. Oggi, cosa abbastanza strana, si dichiara convintamente della Lega.”

“Il Saturni, che vorrei ricordare ancora come non sia minimamente in possesso di alcun titolo per parlare, forse ignora o finge di ignorare, che il bilancio consuntivo sarà regolarmente approvato il 4 giugno, essendo in visione dei consiglieri, nei termini previsti, da oltre 20 giorni. Se vi sono stati dei problemi relativi a tale bilancio consuntivo, questi dipendono esclusivamente dall’assenza di personale addetto agli atti di bilancio”.

“Fossi stata in lui – continua la Morgante – avrei anche provato una certa vergogna nel parlare, poichè è una persona che conosce benissimo le problematiche pregresse del Comune, che si ritrova con debiti ultratrentennali con cui combattere. Questa Amministrazione si sta adoperando per riparare a tali debiti, che ammontavano a circa 2.500.000 €”.

“Il Saturni probabilmente, novello leghista, forse oggi è ubriacato dal successo del partito cui ha deciso di aderire, dopo aver appunto aderito a mille altri: il mio invito, però, è quello di darsi un contegno e, se proprio ci tiene a conoscere lo stato delle cose, recarsi nell’edificio comunale, ascoltare il Consiglio in seduta – ascoltando in quanto non è un membro – e a vivere come tutti i cittadini la vita del paese”. Nello Simonelli