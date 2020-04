Comune di Avezzano e Conapi attivano sportello a supporto delle medie e piccole imprese del territorio

Avezzano. Nell‘attuale situazione di gravissima crisi economica e sociale derivante dall‘emergenza epidemiologica da virus Covid-19, prosegue la fattiva e proficua collaborazione tra il Comune di Avezzano e la rete solidale permanente per la promozione di azioni volte a favorire la coesione e l‘inclusione sociale sul territorio.

I singoli componenti della Rete garantiscono il proprio apporto sulla base delle specifiche competenze e anche grazie alla sinergia instauratasi tra i componenti della rete è stato garantito un servizio diffuso funzionale ed efficace di solidarietà alimentare che ha consentito di dare rapida attuazione alle disposizioni contenute nell‘ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile numero 658 del 30/03/2020. L‘emergenza economica attuale derivante dall‘epidemia Covid-19 sta colpendo pesantemente non solo le famiglie ma anche larga parte delle micro, piccole e medie imprese, artigiani, commercianti e servizi, che hanno subito la sospensione delle proprie attività da oltre un mese nell‘ambito delle misure urgenti di contenimento del contagio sull‘intero territorio nazionale, con gravi e negative ripercussioni sul tessuto socio–economico dell‘intero territorio marsicano.

In tale contesto si pone la l‘iniziativa assunta dal commissario straordinario di Avezzano, Mauro Passerotti, di istituire uno sportello rivolto specificamente alle imprese danneggiate dall‘epidemia, con l‘intento di sostenerle nel fronteggiare e superare la grave crisi esistente. Lo sportello costituisce un luogo di ascolto, supporto, informazione sulle opportunità esistenti, orientamento e assistenza alla presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti nel decreto liquidità e altre misure economiche in corso di programmazione, nonchè alle diverse tipologie di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese previste sia a livello nazionale che in ambito regionale. In considerazione delle specifiche competenze professionali richieste per il supporto tecnico e consulenziale delle imprese che possono accedere alle misure di sostegno finanziario ed attesa la complessità della materia e degli aspetti organizzativi e gestionali funzionali all‘operatività dello sportello Imprese Marsica, si è inteso avvalersi dell‘esperienza di ‘Conapi L‘Aquila Associazione Datoriale Piccole Medie imprese e Servizi’, già componente della rete solidale permanente, che conta al suo interno oltre 500 aziende iscritte.

A coordinare le attività dello sportello sarà Rosa Pestilli, presidente di Conapi L‘Aquila, di comprovata esperienza e professionalità nel campo, da sempre impegnata nell‘area sociale. La sede è in Via Vidimari , 8 ad Avezzano. Lo sportello sarà aperto nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13,00 e 15.30 alle 18. Per info: segreteria@conapilaquila.eu.