Comune di Avezzano e Banca del Credito Cooperativo di Roma per la ripartenza post covid 

Avezzano. Il consigliere Carmine Silvagni ospite dell’assemblea dei soci che si è tenuta a Celano domenica 8 maggio. “Ho proposto di estendere la convenzione con la Bcc Roma a tutti i Comuni della Marsica che abbiano nel proprio territorio una succursale”.

Nuovo sprint per le imprese di Avezzano. Dopo la convenzione sottoscritta ed entrata già in azione con la Banca del Fucino, il Comune centra un altro obiettivo, a livello di aiuti economici elargiti alle attività. Aiuti che hanno una doppia finalità: da un lato, sono un investimento per chi li propone e, dall’altro, costituiscono i primi inneschi di una lunga serie di finanziamenti, che possono spargersi a macchia d’olio in tutta la Marsica, creando circuito, movimento e ripresa.

I contributi riguardano le Pmi che hanno sede operativa nel Comune di Avezzano, imprese colpite gravemente dall’emergenza Covid-19. Domenica 8 maggio, si sono riuniti a Celano i soci della Banca di Credito Cooperativo di Roma, nella cornice del Palazzetto dello Sport. Ha partecipato il consigliere comunale, presidente della Commissione Attività Produttive, Carmine Silvagni. “In quell’occasione, ho presentato il nuovo strumento finanziario messo in campo dall’Amministrazione Di Pangrazio. La convenzione – spiega il consigliere – che il Comune di Avezzano intende promuovere sul territorio insieme alla BCC di Roma prevede l’attivazione di finanziamenti dai 10 mila euro fino al tetto massimo dei 100 mila euro. L’agevolazione si sostanzia di una erogazione a fondo perduto in conto capitale di una somma non superiore al 10% di quanto erogato dalla banca, contributo che viene riconosciuto direttamente dal Comune in via anticipata. I finanziamenti vengono garantiti fino al 100% dal fondo Centrale di Garanzia”.

“Inoltre – continua – ho già proposto ai vertici della Banca di allargare la convenzione a tutti gli altri Comuni della Marsica dove sia presente una sede della banca”. Le finalità del finanziamento possono riguardare l’acquisto, la ristrutturazione, il rinnovo dei locali dell’attività o anche le spese di direzione dei lavori, studi o progettazioni. Il finanziamento può essere erogato dalla banca anche per ragioni connesse al fabbisogno straordinario di liquidità per effetto delle chiusure causa Covid-19.

A dicembre 2021, la firma della determina per la copertura economica di 50 mila euro dei contributi alle aziende, in convenzione con la banca. “L’Amministrazione Di Pangrazio – conclude Silvagni – continua a lavorare a favore delle imprese locali. Si sta lavorando anche ad altre forme di contributi, come il fondo perduto, che verrà ufficializzato nel mese di ottobre”.