Comune di Avezzano ancora senza dirigente dell’Urbanistica, Genovesi: “Rischio stallo”

Avezzano. “La mancata nomina del nuovo dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Avezzano rischia di avere gravi effetti negativi sulla città, che già oggi sta pagando con ritardi importanti questa falla”.

Così in una nota il consigliere comunale della Lega Tiziano Genovesi, che torna a denunciare una situazione di stallo amministrativo all’interno del Comune del capoluogo marsicano.

“Sono passati quasi 6 mesi dall’elezione del sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, siamo in una situazione di assoluta emergenza e non è più accettabile dopo tutto questo tempo continuare ad ascoltare ancora proclami e promesse da parte del primo cittadino”, aggiunge.

“L’Urbanistica oggi ha un responsabile, Claudio Paciotti, ad interim – precisa Genovesi – Proprio per la delicatezza del momento sarebbe opportuno scegliere, con lo sguardo rivolto al futuro, un profilo professionale che tenga le redini di tutte le questioni che riguardano questo settore assolutamente strategico per il territorio”.

“C’è una occasione straordinaria rappresentata dal Superbonus 110% e non possiamo rischiare lungaggini e ritardi per una mancata nomina – spiega ancora il consigliere – L’incarico in questo senso risulta fondamentale perché fungerebbe proprio da collettore tra le associazioni di categoria e le realtà interessate, servono realmente strade veloci ed efficaci per concedere tutte le autorizzazioni nel più breve tempo possibile”.

Nel suo programma di mandato, il sindaco ha definito prioritaria la configurazione di Avezzano come smart city, puntando su uno “spazio urbano, arricchito dal largo utilizzo delle nuove tecnologie, sia in grado di favorire dense e positive relazioni sociali e costituisca volano per creare nuove imprese e nuova occupazione”, ma anche “l’eliminazione delle barriere architettoniche, rendendo la città usufruibile a tutti”.

Genovesi punta il dito proprio contro una mancanza di programmazione in tal senso: “Cosa è stato fatto? Cosa si sta facendo? Possibile che dopo 6 mesi ancora non si riesca a nominare un dirigente di un settore così importante per il futuro di Avezzano? Il sindaco e la Giunta dovrebbero condividere idee e progetti per la città con tutti i consiglieri, e non interpellarci solo per votare documenti ‘precotti'”, prosegue il consigliere.

“La città sicuramente merita risposte e concretezza, intanto lancio un appello al primo cittadino per velocizzare la nomina del dirigente all’Urbanistica, sperando che in futuro questa amministrazione sia maggiormente collaborativa e partecipativa per il bene dell’intera comunità”, conclude.