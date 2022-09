Comune contro Asl1, Di Berardino: “Nessuna risposta sulle emergenze dei marsicani”

Avezzano. “Dirigenza Asl1 muta e disinteressata alle problematiche, emergenziali e importanti, della sanità cittadina e della Marsica”.

A sostenerlo sono il vice sindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, e l’assessore comunale alla sanità, Maria Teresa Colizza.

«Nonostante le ripetute comunicazioni ufficiali da questa Amministrazione – dice il vice sindaco di Avezzano Di Berardino – la Asl1, ovvero la sua dirigenza, nulla ci fa sapere relativamente alla nuova sede del centro vaccinale.

Come noto – ribadisce Di Berardino – , l’attuale sede deve essere restituita al comune che procederà alla sua demolizione per costruire un moderno e funzionale nuovo asilo nido.

Cosa sta aspettando la dirigenza Asl1 – prosegue Di Berardino – a comunicare al Comune di Avezzano le sue intenzioni?

Sarebbe un obbligo, non fosse altro che per mero rispetto istituzionale. Noi, come Comune, non fermeremo i nostri programmi.

Per il bene della nostra collettività – conclude il vice Sindaco – non possiamo permetterci di perdere un finanziamento a fondo perduto, avuto grazie al Pnrr, di oltre 2,6 milioni di euro».

“Ma i problemi sono anche di altra natura e coinvolgono direttamente la vita dei cittadini in uno degli aspetti più delicati: la salute”.

«L’Ospedale di Avezzano è vittima di una situazione determinata dalla mancata fornitura di dispositivi e apparecchiature.

Da almeno due anni – denuncia l’assessore Maria Teresa Colizza – le famiglie dei neonati debbono fare il viaggio fino all’Aquila per poter eseguire l’esame dello screening uditivo, perché ad Avezzano l’apparecchiatura non è disponibile.

Ma c’è anche da segnalare che da un anno manca l’elettromiografo, necessario per la diagnosi di patologie neuromuscolari, e anche per queste prestazioni importanti avezzanesi e marsicani debbono recarsi all’Aquila o a Sulmona. Inoltre, non è disponibile il fibrolaringoscopio, apparecchiatura necessaria per effettuare la diagnosi di patologie della laringe.

Sono tutte situazioni che la dirigenza Asl1 conosce perfettamente e da tempo e sulle quali non registriamo risposte, iniziative e men che meno soluzioni».