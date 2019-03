Giunta avezzanese con le ore contate, De Angelis pronto a virare tutto a destra. Vertice di maggioranza in serata

Avezzano. La giunta avezzanese ha le ore contate, pronto un nuovo rimpasto per virare tutto a destra.

Non c’è pace nelle stanze del Comune di Avezzano dove da giorni c’è un certo fermento in vista di un rimescolamento delle carte in tavola che sarebbe imminente. Dopo il passaggio di altri due consiglieri dall’opposizione alla maggioranza e l’ufficializzazione del loro ingresso in Forza Italia, come raccontato da MarsicaLive, a palazzo di città si lavora per dare un volto fresco e nuovo alla giunta.

Un rimpasto atteso da giorni che sarebbe di fatto già pronto nel cassetto del primo cittadino.

Proprio questo pomeriggio alle 18 ci sarà un vertice di maggioranza determinante durante il quale verrà stabilita la strada da seguire per i prossimi mesi. L’intenzione del sindaco, Gabriele De Angelis, è quella di dare una sterzata a destra e rafforzare ulteriormente il ruolo di Forza Italia nell’esecutivo. In ballo, quindi, ci sarebbero gli altri posti in giunta occupati attualmente da Lega (Leonardo Casciere), Udc (Lino Cipolloni) e civici (Pierluigi Di Stefano e Renata Silvagni). Gli equilibri, ovviamente, dovranno essere rispettati e il primo cittadino dovrà essere in grado di cucire un vestito perfetto che da una parte non scontenti nessuno e dall’altro vada a sottolineare il valore di Forza Italia in giunta e quindi in città.

Un lavoro di fino che sicuramente creerà vari mal di pancia interni e taglierà fuori chi non ha attualmente una casacca azzurra da sventolare.

Già in serata si sapranno le scelte intraprese e c’è chi, tra i banchi dell’opposizione, è certo che la nuova giunta è pronta nel cassetto e nelle prossime ore sarà svelata.